メ～テレ（名古屋テレビ） メ～テレが制作したドキュメンタリー番組が、放送文化基金賞の奨励賞を受賞しました。 放送文化基金賞は、視聴者に感銘を与えた優れた番組などを表彰しています。 ドキュメンタリー部門で、今年3月に放送された「メ～テレドキュメント 風はどこから～進む軍産回帰～」が奨励賞を受賞しました。 第二次大戦中、軍需産業の集積地だった名古屋と、