１４年に小倉大賞典、京都大賞典、金鯱賞を制したラストインパクトが６月８日、疝痛のため死んだ。１６歳だった。けい養していたノーザンホースパークが９日、公式Ｘで発表していた。ノーザンホースパークは「今月初めに発症し、回復を願ってクリニックにて治療を続けてまいりましたが、残念ながらその願いは叶いませんでした」と報告。「ラスパクの愛称で親しまれ、マラソン大会やホースパレードなどさまざまなイベントで活躍