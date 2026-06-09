6月9日は「ロックの日」、名古屋市名東区で愛車を盗難から守る防犯イベントが開かれました。会場には窃盗犯が勝手にエンジンをかけても物理的に車を動かすのを難しくするハンドルロックや、サンバイザーにワンタッチで取り付け、不審な動きに警告音と光で威嚇する装置などが並びました。加藤電機 広報担当・加藤千智さん：「『5分』が犯人が諦める『アタックタイム』を超える時間と言われておりまして、複数、時間がかか