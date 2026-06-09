パリ五輪バドミントンの混合ダブルスで、渡辺勇太とペアを組み銅メダルを獲得した五十嵐（旧姓・東野）有紗が、結婚披露宴のドレス姿を披露した。９日までに自身のインスタグラムで「披露宴」をつづり、「お色直しは大好きな黄色のドレスいつか結婚式をするときに絶対に黄色にしたいと思っていて素敵なドレスに巡り会えて嬉しい」と喜びをコメント。挙式で着用した純白のウェディングドレスからお色直し。明るい黄色が華やか