J1 EASTでは鈴木優磨、森重真人、室屋成らが参加できずJリーグは6月9日、13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の選出選手のうち、11人の選手が怪我により参加できなくなったと発表した。これに伴い、新たにJリーグ推薦として7人の選手を選出したことも併せて発表している。怪我により参加できない選手は、J1 EASTからFW鈴木優磨（鹿島）、DF森重真人（FC東京）、DF室屋成（FC東京