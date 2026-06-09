坪尻駅側から8日午前6時に撮影（JR四国提供） JR土讃線の坪尻駅～箸蔵駅間（ともに徳島・三好市池田町）で8日午前2時ごろに発生した斜面崩壊の影響で、JR四国は琴平駅～阿波池田駅間で終日列車の運転を見合わせています。運転再開のめどは立っていないということです。 9日は特急と普通列車の計46本が運休または部分運休しました。10日も終日運転を見合わせます。 JR四国によりますと、9日にはドロー