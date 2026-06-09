排水ポンプ車の操作訓練提供：岡山・和気町 大雨による災害に備え、国土交通省岡山河川事務所と岡山県和気町は9日、一級河川・吉井川右岸の河川敷(岡山・東区)で合同訓練を行いました。 排水ポンプ車をホースと接続し、排水までの手順を確認するなどしました。岡山河川事務所は毎年この時期、水害に備えた同様の訓練を行っています。