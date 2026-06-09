6月8日、北朝鮮の平壌に着陸した飛行機。降りてきたのは中国の習近平国家主席です。北朝鮮の金正恩総書記と妻の李雪主夫人が笑顔を見せながら拍手で迎えると。両首脳は固い握手を交わしました。その後、行われた歓迎式典でも。会場へと続く沿道は花束や国旗を振る人たちであふれていました。2人は再び握手を交わし、笑顔。親密な関係がうかがえます。大々的な歓迎ぶりで両国の結束をアピールしました。習主席にとって7年ぶり