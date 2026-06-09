女優の高橋由美子（52）が9日、自身のインスタグラムを更新。念願だったという旅行スタイルを明かした。埼玉県出身の高橋は「2026春」と書き出し、「いつかやってみたかった『青春18きっぷ』の旅」と告白。駅のホームで切符を手にした姿や旅先での写真を披露した。そして「実は故郷→金沢→福井にいってきました」と明かし、「メインの目的は大好きな谷口屋さんで油あげを食べること夢がひとつ叶いました」とつづった。