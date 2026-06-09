俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に、ゲスト出演。高校生の時に出演したVTRが流されると、驚いた。【写真】「お口元そっくり」「絶対美人さん」制服姿でほほ笑む安達祐実の18歳・長女今回12年ぶりのゲスト出演となった安達だが、番組では28年前、16歳の高校生時代の映像を放送。安達は「もうなんかめちゃくちゃ緊張してたの覚えてて…」と話す当時の映像が流されると、照れた