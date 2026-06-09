この号を読者が手に取るころには、最終話を迎えた番組も多いはずで、まずは春ドラマの雑感から。作品の質と娯楽性、スピード感を併せ持った『銀河の一票』が断トツ、ぶっちぎりで文句なしだ。強力な選挙参謀（岩谷健司）が現れ、黒木華と野呂佳代を支えるあたりは王道の展開で観る者を惹きつける。さらに以前からチラと映される白杖の背景も明かされ、最悪の暴露系ユーチューバー（渡邊圭祐）の哀しい過去と相まって、物語の