脚本家で映画監督の尾崎将也（おざき・まさや）さんが肺疾患のため、6月2日に死去したことが9日、所属事務所の公式サイトで発表された。66歳だった。兵庫県西宮市出身。公式サイトで「【訃報】弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました」と発表。「尚、葬儀は家族葬にて執り行われました。ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げま