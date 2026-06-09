〈あらすじ〉ルイス（セルジ・ロペス）は、行方不明の娘を探すため、車でモロッコの山岳地帯を抜け、砂漠へと辿り着く。幼い息子エステバン（ブルーノ・ヌニェス）と愛犬ピパも一緒だ。そこでは野外レイブ（ひと晩中ダンスミュージックを流して踊り明かす音楽イベントのこと）が行われていた。会場中を探し回るも、ここに参加すると言っていた娘の姿は見当たらず、見かけたという者もいない。聞けば、また別の場所でもレイブが開