5月27日放送の『徹子の部屋』に元AKB48の野呂佳代（42）が出演。【画像】野呂佳代の運命を変えた“3人の男”たち「2歳サバを読み、加工した写真でオーディションを受けた過去や、最初のステージでファンに『アイドルとしての自覚がない』と怒られたエピソードを明かし、苦難のアイドル時代を振り返った」（スポーツ紙記者）元AKB48の野呂佳代2歳サバ読みしてAKBオーディションに応募東京都出身で、『101回目のプロポーズ』の浅