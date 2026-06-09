ロッテ・毛利海大が、大学時代からのライバルとの初の投げ合いに闘志を燃やした。ドラフト2位左腕は10日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発予定。相手先発は同2位の桜井頼之介で、自身の明大と東北福祉大でリーグは違ったが、4年時の大学日本代表では「同部屋」で寝食を共にした間柄だ。同学年のライバルとプロ初の投げ合い。「（中日ドラフト1位で青学大卒の）中西だったり桜井もいるし、大学ジャパンで一緒にやったメ