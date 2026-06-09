外国為替市場で、1ドル＝160円台前半の円安水準が続くなか、片山財務相は、「断固たる措置をとる用意があることに変わりない」と、市場をけん制しました。片山財務相「このような状況では、ますます常に断固たる措置をとる用意があるということは変わりません」円相場は円安水準が続いていて、先週、1ドル＝160円台まで下落しました。片山財務相は、来週には、G7＝主要7か国のサミットや、日銀の金融政策決定会合が行われることも