関口メンディーが、ミニスカート姿で華麗なジャンプを披露。驚異の3m50cmを記録した。【映像】メンディーの超人的な跳躍6月8日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ）赤木裕（たくろう）が登場した。番組では、ゲストらがミニスカー