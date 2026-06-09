アジアカルチャーを発信する国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」が9日、都内で開催され、KARAの知英（ジヨン）が「アジア・カルチャーブリッジ賞」を受賞した。国や文化を超えて人々をつなぎ、交流の架け橋となった人に贈られる賞。黒のパンツスーツ姿で登壇した知英は「素晴らしい賞をいただき、本当にありがとうございます」と感謝を述べた。「私は幸運なことに、いろんな国や文化に触れることができた。その中で学んだ