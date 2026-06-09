犬と人が幸せに暮らすために必要なこと 深く考え、悩んでしまわれる飼い主もいらっしゃるかと思いますが、それほど難しいことではありません。 犬と人が幸せに暮らすために必要なことは何か、「愛犬が望んでいること」をテーマに解説します。 1.安心できる飼い主の元で毎日を過ごすこと 犬と人が幸せに暮らすために必要なことは、安心できる飼い主の元で毎日を過ごすことです。犬は群れで生活をする動物であ