出産のためしばらく離れていたママが、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて帰宅することに。待ちわびていた大型犬は、初めて出会う小さな家族を前に尊い反応を見せたそうです。 話題となった投稿は記事執筆時点で77万回再生を突破。「最高のお姉ちゃん」「優しいお顔」といったコメントが寄せられています。 【動画：出産を終えた女性→1週間ぶりに赤ちゃんを連れて帰宅すると、大型犬が近づいて…あまりにも尊い『初対面の光景』