名古屋市営地下鉄が管理する全ての駅で、線路への転落などを防ぐためのホーム柵の設置が完了しました。 【写真を見る】名古屋市営地下鉄 全駅でホーム柵の設置完了 鶴舞線･上小田井駅だけ現在も設置されず…管理する名鉄｢市と協議中｣ 名古屋市営地下鉄では、駅で利用客がホームから転落したり列車と接触したりしないよう、2003年から可動式ホーム柵を順次、設けてきました。 地下鉄の路線は全部で6つあ