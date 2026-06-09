全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の創作料理店『創作料理ジジ＆ババ』です。舌もお腹も心も満たされるあったかいおいしさ！来年で50年を迎えるというお店は、現店主・駒澤ダンさんの父と母が「じじとばばになっても続けていようね」と名づけてスタート。20年前には息子のダンさんも参加した家族経営だ。創業当時からの願い「温かみのある料理でお腹いっぱいに楽