ディディエ・デシャン監督が率いるフランス代表は現地６月８日、国際親善試合で北アイルランドと対戦。３−１で勝利した。北中米W杯前最後のテストマッチとなったこの一戦で、圧巻のパフォーマンスを披露したのがマイケル・オリーセだ。まずは43分、ペナルティエリア内でウスマンヌ・デンベレのシュートのこぼれ球に反応し、右足でネットを揺らすと、後半に入って49分には強烈なシュートで自身２点目を奪う。さらに75分には