クリエイターで俳優の新田さちかさんは6月8日、自身のYouTubeに動画を公開。『同棲はじめました』と報告し、話題となっています。【画像】『同棲はじめました』と報告した新田さちか「やっぱ好きなタイプとかも」新田さんは『【同棲はじめました】リアルな私生活』と題した動画を公開。2匹の保護猫「こんぶ」ちゃんと「いそ」くんを、実家から一時的に預かることになったことを明かしました。キャットタワーやミニハウスなど、さま