道路に投棄した廃棄物はおよそ5380キロに上ります。石川県七尾市の公費解体現場で発生した廃棄物を不法投棄したとして、5月、自称建設業の男が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不定の自称建設業の男(62)です。男は2025年5月、仲間と共謀して七尾市の公費解体現場で出たコンクリートや木くず、畳などおよそ5380キロの廃棄物を七尾市の山間部の道路脇と志賀町の山中の道路上に不法投棄した疑いがもたれ