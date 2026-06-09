矢野経済研究所は、国内の嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食市場を調査し、セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年度の嚥下食・咀嚼困難者食・介護予防食市場、3市場合計で1000億円超に拡大した。医療・介護現場の省力化、在宅需要、備蓄対応を背景に、完調品や常温長期保存品の活用が広がる。飲み込むことや噛むことが不自由な高齢者や患者を主な対象とした加工食品（嚥下食、咀嚼困難者食