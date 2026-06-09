「USB充電式LEDデスクライト」サンワサプライは、コンセントのない場所でも自由に使用でき、コンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライト「LED−DESK5BK」を発売した。折りたたんでコンパクトに持ち運べるコードレスタイプで、満充電時は約13時間連続点灯が可能。自然光に近い高演色LEDを採用し、手元の書類や教材などの色味が美しく再現され、学習やデスクワークを快適にサポートする。また、3段階の調色と無段階