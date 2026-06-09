松屋フーズは、すし専門店「すし松 三鷹南口店」を、東京都三鷹市に出店する。松屋フーズが運営する、すし専門店「すし松」は、2007年に初登場を遂げた、手頃な価格で極上の味を楽しめる注文型寿司店。日々の暮らしの中で気軽に立ち寄れる駅前や繁華街を中心に、首都圏に18店舗・関西に2店舗を展開。ビジネスマンからシニア、ファミリーに至るまで、幅広い層の消費者から高い支持を得ている。この道35年、目利きのプロフェッショナ