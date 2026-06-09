生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、オリジナルブランド「EVERYYOU（エブリユー）」から、イラスト入りの「足すっきりジェルシート」と、溶岩末配合の「足リラックス樹液溶岩シート」を、6月15日に発売する。近年、セルフケア需要の高まりによって、フットケア市場は拡大傾向にある。特に、就寝前やリラックスタイムに手軽に使える“貼るだけ”タイプの足用シートは、忙しい毎日の中でも取り入れやすいケアアイテ