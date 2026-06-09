「明治 Dear Milk 涼み」明治は、「原材料、乳製品のみ」で作られた国内初（同社調べ）のアイスクリーム「明治 Dear Milk」シリーズから、涼やかな冷たさとすっきりとしたミルクの風味が特長の「明治 Dear Milk 涼み」を6月15日から発売する。同商品は、配合の工夫によって、口の中に入れたときに冷たさを感じやすく、ソルベのような食感を実現した夏にぴったりのミルクアイスになっている。さらに、ミルクのコクと甘さが特長の練