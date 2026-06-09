皇族数の確保に向け、旧宮家の男系男子を養子に迎える案をめぐり、森衆議院議長が8日の会見で、養子から生まれた男の子が「皇位継承権を持つことになる」と発言したことに対し、野党側が反発しています。中道改革連合・階幹事長「議長の発言というのは正副議長のとりまとめを超えたものであって、それはおかしいという意見は出て、みんな見解は一致した」中道・立憲・公明の幹事長らは9日、国会内で会談し、衆参議長らから示された