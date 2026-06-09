セーラー万年筆は、「INK STUDIO」を6月27日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で発売する。イベント「インク工房」で培ってきたノウハウや、2万色以上の調色を通じて得た消費者の声をもとに新たに製作したカラーインク「インク工房」が、今回「INK STUDIO」へと生まれ変わる。従来の100色から、今年1月に実施した「インク工房総選挙」の結果や全体のバランス等を考慮して厳選した40色に、イラストやドローイングの表現を広げ