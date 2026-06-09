栃木県・宇都宮市で目撃が相次いでいたクマが先ほど住宅の敷地内で捕獲されました。警察によると、クマは2頭以上いる可能性もあるということで、引き続き警戒が続いています。クマ1頭が捕獲された宇都宮市の現場から中継です。警察によりますと、クマは2頭以上いた可能性もあるということで、捕獲現場となった民家の前から安全を確保した上でお伝えします。捕獲の際にはこちらに大勢の警察官と報道陣が詰めかけ、あたりは騒然とし