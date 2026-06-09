兵庫県・斎藤知事の給与を減額する条例の改正案。4度目の継続審議となる見通しです。 兵庫県の斎藤元彦知事は、知事のパワハラなどの疑惑を告発した元県民局長の私的情報が漏えいした問題で、管理責任を取るとして去年6月、自らの給与を5割・3か月間減額する条例の改正案を提出しました。 これに対し議会側は「事実の解明が進んでいない」などとして、これまで三度、採決を見送りました。 今年3月、神戸地検が知事らを不起訴処