「今日で僕らの活動は終わりますが、このみんなで作り上げた『嵐』は、これからも生き続けます」【写真】嵐ラスト公演でファンが用意した「感動の演出」5月31日、嵐のリーダー・大野智は東京ドームで行われたラストライブの挨拶でこう述べた。SMAPの森且行くらい「大野さんがラストライブでも最後まで芸能界引退をほのめかさなかったのは正直、意外でした。5人そろって26年半の嵐の活動を一区切りするということに大きな意味があ