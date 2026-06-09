2025年11月5日、米中央軍の担当地域で離陸前の攻撃ヘリ「アパッチ」を点検する搭乗員/U.S. Army（CNN）トランプ米大統領は、米陸軍のヘリコプターがホルムズ海峡付近で墜落したとの報道について問われ、「パイロットたちは無事だ」と述べた。米紙ニューヨーク・タイムズは、米陸軍の攻撃ヘリ「アパッチ」1機が8日、同海峡付近で墜落したと報道。乗員2人を救助する必要が生じたと伝えた。トランプ氏は、同日夜の米プロバスケットボ