９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４７０円３３銭（０・９５％）高の５万２３２円８７銭だった。２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１８１銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１３９２円０３銭（２・１７％）高の６万５４１６円６３銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が上昇したことで、読売３３３に比べて上昇率