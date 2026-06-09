「楽天−巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・田中将大投手と則本昂大投手が、古巣楽天ナインと再会した。田中将と則本は三木監督やスタッフ、選手にあいさつ。則本は宋家豪と熱い抱擁を交わす様子もあった。田中将は一昨年まで、則本は昨年まで楽天をけん引していた。前日には田中将大を中心に巨人の１軍投手陣が食事会。仙台をよく知る田中将が、チームメートを焼肉店に連れて行ったようで、船迫はＳＮＳで