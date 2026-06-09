「早生まれは不利」と言われるが、実際はどうなのか。東京大学経済学部教授の山口慎太郎さんは「調査から、4月生まれと3月生まれの間には進学先高校の偏差値におよそ5ポイントもの差があった。さらに、家庭環境や男女差を考慮しても、生まれ月による学力差は変わらなかった」という――。（第1回）※本稿は、山口慎太郎『「早生まれ」は損なのか』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sengchoy※写真