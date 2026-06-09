高校三年生の息子から「小さくて入らない」と言われると、親としてはあわててしまうでしょう。しかも買い替えに2万円かかるとなると、卒業まであと少しなのに新品を買うべきか迷うはずです。 結論からいうと、学校生活に支障が出るなら何らかの対応は必要ですが、必ず新品を買うしかないとは限りません。中古品、譲渡、学校への相談、サイズ直しなど、費用を抑える方法があります。まずは、いつまで着る必要があるのか、ど