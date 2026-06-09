シンガポールで開かれたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）での、小泉進次郎防衛大臣の対応に海外メディアが注目している。中国が繰り返す「新型軍国主義」批判への切り返しを、「中国への鋭い叱責」などと相次いで報じた。小泉大臣の「覚醒」に世界も気づいた瞬間だった――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年5月31日、アジア安全保障会議（シャングリラ会合）で演説する小泉進次郎防衛相（シンガポール） - 写真＝EPA／時事