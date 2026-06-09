【星の翼×フレームアームズ・ガールコラボ復刻】 6月9日 公開 Shengtian Gamesは、Android/iOS/PC用メカ美少女対戦ゲーム「星の翼」とアニメ「フレームアームズ・ガール」（FAガール）とのコラボを復刻すると6月9日に発表した。 本コラボは2025年4月に実施しており、「轟雷改」、「バーゼラルド」、「スティレット」が登場した。それ