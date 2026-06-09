楽天銀行は6月8日、「円定期預金 夏のボーナスキャンペーン第2弾」を開始した。キャンペーン期間は7月31日まで。楽天銀行が「円定期預金 夏のボーナスキャンペーン第2弾」を開始今回のキャンペーンでは、円定期預金1年ものの金利を通常の年0.40%(税引前)から年1.20%(税引前)へ引き上げる。税引後の金利は年0.956%となる。○1年もの定期預金が年1.20%に対象となるのは円定期預金1年もの。通常の預け入れに加え、定期預金積立購入や