少女時代のチェ・スヨンと俳優チョン・ギョンホが破局した。チェ・スヨンの所属事務所サラムエンターテインメントの関係者は6月9日、韓国メディアの取材に対し、「チェ・スヨンが最近、チョン・ギョンホと別れたのは事実だ」とコメントし、破局を認めた。【写真】スヨン＆チョン・ギョンホ、ゴールイン間近？と噂また、「2人は今後、良き同僚として関係を続けていくことにした」と伝えた。2人は中央大学校演劇映画学科の先輩・後輩