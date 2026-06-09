【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの梅宮アンナが6月9日、都内で行われた闘病記「フルコース がんと私と家族の日々」（文藝春秋）の発売記念記者会見に出席した。父・梅宮辰夫さんとの思い出を語った。【写真】10日婚話題の53歳タレント「幸せが伝わってくる」夫との密着ショット◆梅宮アンナ、父・梅宮辰夫さんに臓器提供を申し出ていた闘病記には2019年12月12日に亡くなった父・辰夫さんについても赤裸々に書いているといい