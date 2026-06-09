見た目も体感上も涼しげな女性のクールビズは、エコの観点からもとても大切ですが、なかには男性を戸惑わせてしまう残念な例があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性179名に聞いたアンケートを参考に「目のやり場に困る『女性のやりすぎクールビズ』９パターン」をご紹介します。【１】むやみに色気を振りまく「うなじも露わなアップの髪」「これから夜のご出勤ですかと聞きたくなった」（20代男性）というように、