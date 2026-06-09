◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月９日、函館競馬場近走はダート戦で結果を出しているポッドベイダー（牡４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父リオンディーズ）が、５戦ぶりの芝に挑む。この日はダートコースのハッキングなどで調整を終え、翌日の追い切りに備えた。鴻巣貴志助手は「雰囲気は悪くないと思います」とうなずく。美浦トレセンではいつも以上に落ち着いていたが、函