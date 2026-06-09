◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦函館大２―１上武大（９日・神宮）大番狂わせが起きた。１６年ぶり４度目の出場となった函館大（北海道学生）が、３年連続２１度目の出場となった強豪・上武大（関甲新学生）を撃破した。初回に１番・寺門史優（３年＝秋田商）の先頭打者本塁打などで２点を先制。投げては春のリーグ戦６登板で自責点０のエース・石岡流音（４年＝函館大有斗）が９回１２８球