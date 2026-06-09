競泳のパンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向けた日本代表の練習が９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。男子の岡留大和（インターナショナルＳＳ）は７日まで行われた日本選手権で派遣標準記録を突破して、追加招集。シニアでは初の代表入りとなり「すごい楽しい。友人が増えた」と充実した時間を過ごしている。現在は米カリフォルニア大バークレー校に通う２０