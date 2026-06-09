スポーツ報知評論家の高木豊氏が、８日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。７日の中日ー西武戦（バンテリンＤ）で起きた中日のミスに言及した。同点の１１回２死満塁。一打サヨナラの場面で一塁走者の細川がけん制アウトとなり、絶好の好機を逸した。高木氏は「細川の責任もゼロとは言わない」としながら、「ベンチの責任も大きいし、ファーストコーチャーの責任も大きい」とバッサリ。代走を出さなかったことや、一塁コーチャーの